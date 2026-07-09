Марта Костюк: “Чого мені не вистачило в двох півфіналах мейджорів? Можливо, трохи удачі?”

Українська тенісистка Марта Костюк підбила підсумки своїх виступів на Вімблдоні – 2026. Марта на другому поспіль Турнірі Великого Шолому дісталась до півфіналу, але не змогла зробити ще один крок та пробитися у перший в кар’єрі титульний матч на Грендслемі. Костюк віддала належне грі суперниці на подачі, а також поділилась думками щодо того, чи варто порівнювати сьогоднішній матч із протистоянням проти Мірри Андрєєвої на Ролан Гаррос.

Джерело фото: wimbledon.com

Про відчуття після півфіналу

Марта Костюк: “Я на 100% зберігаю позитив. Як я вже казала після третього кола, це – привілей, бути тут. З того часу нічого не змінилось. Я щаслива від того шляху, який пройшла тут. Якби мені хтось сказав два тижні тому, що я буду тут, я б не повірила. Тож, все добре”

Про гру Лінди Носкової у півфіналі

Марта Костюк: “Сьогодні був справжній матч. Сьогодні я грала. Але маю віддати належне суперниці, вона діяла неймовірно. Її подача була фантастичною. Я не найкраща приймаюча тенісистка. Тому я не мала багато шансів сьогодні. Таке трапляється, особливо в півфіналі. Але, я не знаю, що я могла зробити. Я зробила все, що могла. Я пройшла далеко, тож я задоволена цими двома тижнями. Її подача була настільки гарною сьогодні. Так, я зробила один брейк, але в більшості випадків я не була близькою навіть до брейк-поінтів. Було складно. Я не скажу, що я так погано подавала сьогодні. Але суперниця дуже гарно зіграла на прийомі другої подачі. Я відчувала тиск. Не знаю, який у неї був відсоток першої подачі, але, здається, це було щось біля 90%. І це дуже складно для такого гравця, як я. Я не найкраща в прийомі. Але я віддала всю себе.”

Про дві програні подачі у ключові моменти сетів

Марта Костюк: “Я була під тиском увесь матч, тому що вона подавала першою в кожному сеті. І я завжди була позаду в рахунку. Це не легко. Але було багато факторів. Вона грала чудово, я не подавала дуже добре в обох цих геймах. Я думаю причина програшу цих геймів комплексна.”

Про те, чого не вистачило в двох півфіналах – на Ролан Гаррос та Вімблдоні

Марта Костюк: “Можливо трохи удачі? Було б чудово. В мене її не було в обох матчах. Чесно, якщо відкинути жарти, я думаю, що це дуже важливий фактор, тому що це дуже багато важить для виграшу титулів, для того аби зіграти класний матч, для того, аби бути на тому рівні, на якому я є. Але, як на мене, дуже важко порівнювати ці матчі. Вони дуже різні. Це точно не патерн, який повторюється. Це не так: “О, я маю змінити цю річ, бо воно трапилось двічі”. Завжди є щось, що ти міг би зробити краще – прийом, подача, менше поспіху, більше фокусування. Я не можу виділити якісь фактори. Перш за все тому, що я ще не говорила про нього з Сандрою. Тож, це трапиться завтра, коли повернемось до тренувань. Але я грала свій перший півфінал на мейждорі місяць тому. Сьогодні я грала другий. Пройшло дуже мало часу для того, аби створився патерн. Сподіваюсь, у мене ще будуть можливості, але просто зараз я вдячна за цей півфінал.”

Про найважливішу річ, яку вона забере із собою з Вімблдону

Марта Костюк: “Найбільш важлива річ, через яку я дійсно щаслива після турніру, це – свобода, яку я собі дала. Я багато чого пробувала на корті. Я просто грала в теніс. Так, трава – не моє найкраще покриття. І я щаслива через те, як я переживаю поразки. Одна справа говорити про це, але коли ти програєш, дуже важливо те, як ти проходиш через поразки. І сьогодні і сиджу тут і почуваюся, ніби переможець. Це дуже важливо.”

Нагадаємо, що в півфіналі Вімблдону Марта Костюк в двох партіях поступилась представниці Чехії Лінді Носковій.