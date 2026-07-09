Визначено перших тріумфаторів Вімблдону. Єлєна Остапенко та Марсело Аревало виграють змагання в міксті

Латвійсько-сальвадорський дует Єлєна Остапенко / Марсело Аревало виграє Вімблдон – 2026 в міксті. В титульному матчі змагань Єлена та Марсело, які отримали в Лондоні 2-й номер посіву, здобули вольову перемогу над австралійським дуетом Сторм Гантер / Марк Полманс. Остапенко та Аревало програли стартову партію фінальної зустрічі, але змогли переломити хід протистояння та залишити за собою два наступні сети. На перемогу в титульному матчі Єлєна та Марсело витратили дві години ігрового часу.

(2) Єлєна Остапенко / Марсело Аревало – Сторм Гантер / Марк Полманс – 4:6, 7:5, 6:2

Джерело фото: wimbledon.com

Титул на Вімблдоні стає вже третім в кар’єрі для Єлєни Остапенко. При цьому латвійська тенісистка перемагала на Грендслемах в усіх можливих розрядах. В одиночному вона ставала тріумфаторкою Ролан Гаррос – 2017, в жіночому парному разом із Людмилою Кіченок перемагала на US Open – 2024 і ось тепер додала до свого активу перемогу в міксті на Вімблдоні.

Марсело Аревало має в своєму активі два трофеї на мейджорах в чоловічому парному розряді. Обидва рази сальвадорський тенісист перемагав на Ролан Гаррос. Титул в міксі для Марсело став першим в кар’єрі.

Але Аревало має нагоду додати до свого активу ще один трофей на Турнірах Великого Шолому. В чоловічому парному турнірі разом із Мате Павічем Марсело оформив вихід в фінал Вімблдону – 2026.