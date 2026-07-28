Анастасія Соболєва виходить в другий раунд Челленджера в Румунії

Українська тенісистка Анастасія Соболєва успішно стартувала на змаганнях категорії WTA Challenger в румунському місті Тиргу-Муреш. В матчі першого кола Анастасія в двох партіях впевнено обіграла представницю Франції Селену Янічевич (240-ва ракетка світу). На перемогу в протистоянні Анастасія Соболєва витратила 1 годину і 25 хвилин ігрового часу.

Анастасія Соболєва – Селена Янічевич – 6:4, 6:2

Джерело фото: Instagram, користувач: anastasiia_sobolieva04

Спортсменки почали зустріч із обміну брейками. Здобути в ньому перевагу не вдалось жодній із суперниць, а в середині стартової партії гра заспокоїлась і тенісистки стали доволі впевнено брати свої подачі.

Але наприкінці сету Соболєва змогла оформити ще один брейк, одразу після якого отримала можливість подавати на перший відрізок матчу. Цією нагодою Анастасія скористалась сповна і повела в рахунку за сетами.

Друга партія почалась із серйозного ривка у виконанні української тенісистки. Соболєва змогла повести одразу із двома геймами на прийомі в активі. Янічевич спромоглася скоротити відставання, але вже в наступному геймі Анастасія ще раз взяла подачу суперниці і спокійно завершила матч своїм геймом.

В другому раунді Челленджера в Тиргу-Муреш Анастасія Соболєва зіграє проти 5-ї ракетки змагань Лаури Самсон із Чехії.

Нагадаємо, сьогодні в Тиргу-Муреш свою першу перемогу в основних сітках змагань категорії WTA 125k здобула українська тенісистка Єлизавета Котляр.