Єлизавета Котляр успішно стартувала в основі Челленджера в Румунії

Українська тенісистка Єлизавета Котляр, яка пробилась в основну сітку змагань категорії WTA Challenger в румунському місті Тиргу-Муреш через сито кваліфікації, успішно подолала перший раунд турніру. Єлизавета здобула непросту і вольову перемогу над італійською спортсменкою Далілою Спітері (341-ша ракетка світу). На перемогу в матчі Котляр витратила навіть більше 2 годин і 40 хвилин ігрового часу.

(Q) Єлизавета Котляр – Даліла Спітері – 5:7, 6:3, 6:2

Джерело фото: Instagram, користувач: yelyzaveta.kotliar

В стартовому сеті Єлизавета вела з брейком – 5:3, проте не змогла подати на партію і провалила завершення цього відрізку зустрічі.

Втім, починаючи із другого сету українська тенісистка повністю захопила ініціативу і змогла оформити підсумкову перемогу.

В другому раунді Челленджера в Румунії Єлизавета Котляр зіграє проти представниці Сербії Мії Рістич.

Нагадаємо, що в Румунії стартує і ще одна українська тенісистка Анастасія Соболєва, яка на старті змагань зіграє проти француженки Селени Янічевич.