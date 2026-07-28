Вадим Урсу впевнено починає виступи на Челленджері в Туреччині

Український тенісист Вадим Урсу, який на змаганнях категорії ATP Challenger в турецькому місті Самсун отримав 8-й номер посіву, впевнено долає стадію стартового кола. В двох партіях Вадим переграв місцевого кваліфаєра Мерта Наджі Тюркера (790-та ракетка світу). Попри невдалий початок кожного із сетів протистояння Урсу знаходив свою гру і здобував перемоги в партіях. На вихід в другий раунд Челленджера в Самсуні Вадим Урсу витратив 1 годину і 25 хвилин ігрового часу.

(8) Вадим Урсу – (Q) Мерт Наджі Тюркер – 6:2, 6:3

Джерело фото: Instagram, користувач: ursuvadym

На початку кожного із сетів протистояння Вадим упускав власні подачі, але знаходив чим відповісти супернику на ранні брейки. В першій партії зустрічі з рахунку 1:2 одразу після упущеної подачі Урсу 3 рази відзначився на прийомі і виграв 5 геймів поспіль. Цей ривок дозволив українському тенісисту впевнено забрати перший сет.

В другому відрізку матчу знову вперед вирвався саме Тюркер, проти і цього разу Урсу переломив хід партії. Вадим швидко зрівняв рахунок, а в 8-му геймі оформив брейк під нуль та отримав можливість подавати на матч. В цьому геймі українець стикнувся з певними проблемами, проте, відігравши кілька брейк-поінтів Урсу завершив зустріч на свою користь.

В другому раунді Челленджера в Туреччині Вадим Урсу зіграє проти представника Казахстану Дениса Євсєєва.