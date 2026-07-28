Програв перший матч після весілля. Томмі Пол поступається Камілу Майхжаку і завершує виступи у Вашингтоні вже після стартового раунду

Американський тенісист Томмі Пол (21-й номер поточного світового рейтингу) не зумів подолати навіть стартовий раунд домашнього турніру категорії ATP 500 у Вашингтоні. В матчі першого кола Томмі в двох бойових сетах поступився представнику Польщі Камілу Майхжаку (на фото, 72-га ракетка світу). Зустріч тривала трохи більше двох годин ігрового часу.

Каміл Майхжак – Томмі Пол – 7:5, 7:6(4)

Джерело фото: x.com, користувач: Mubadala DC Open

В стартовому сеті зустрічі Пол доволі швидко повів із брейком, але дозволив супернику в середині партії відіграти відставання. А наприкінці сету Майхжак ще раз відзначився на прийомі та саме цим брейком поставив переможну крапку в партії.

В другому сеті жодного брейку глядачі так і не побачили, але в 12-му геймі Каміл мав шикарний шанс завершити поєдинок. Майхжак не реалізував 3 матч-боли на прийомі, але на тай-брейці польський тенісист таки завершив матч на свою користь.

Для Томмі Пола ця зустріч стала першим поєдинком після весілля, яке він відіграв із інфлюенсеркою Пейдж Лоренце кілька тижнів тому.

Каміл Майхжак в другому турі змагань у Вашингтоні зіграє проти ще одного американського спортсмена 3-го номера посіву Тейлора Фріца.