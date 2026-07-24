Зупинилась у чвертьфіналі. Анастасія Соболєва завершує виступи на 100-тисячнику в Австрії

Українська тенісистка Анастасія Соболєва не змогла подолати чвертьфінальну стадію змагань категорії WTT (колишній ITF) W100 в австрійському місті Амштеттен. В боротьбі за вихід в 1/2 фіналу Анастасія, яка була посіяна під 3-м номером, поступилась представниці Чехії Анні Шишковій (266-та ракетка світу). Соболєва лишила за собою стартовий сет, але програла дві наступні партії. Зустріч тривала близько 1 години і 50 хвилин ігрового часу.

(6) Анна Шишкова – (3) Анастасія Соболєва – 3:6, 6:3, 6:1

Джерело фото: Instagram, користувач: anastasiia_sobolieva04

Для Анастасії Соболєвої ця поразка стала лише другою в останніх 18-ти матчах. За останні кілька тижнів українська тенісистка виграла два 50-тисячника і зіграла в фіналі одного 100-тисячника World Tennis Tour.