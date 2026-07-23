Знову непроста перемога. Олександра Олійникова виходить у чвертьфінал турніру в Гамбурзі

Лідерка посіву змагань категорії WTA 250 в німецькому Гамбурзі українська тенісистка Олександра Олійникова стає чвертьфіналісткою турніру. На стадії другого кола Олександра здобула непросту перемогу над представницею Іспанії Лейре Ромеро Гормас (153-тя ракетка світу). На перемогу в матчі Олійникова витратила три партії і трохи більше 2 годин і 40 хвилин ігрового часу.

(1) Олександра Олійникова – Лейре Ромеро Гормас – 7:6(3), 3:6, 6:2

Джерело фото: Instagram, користувач: _drones4ua.org_

Стартовий відрізок матчу знову можна назвати сетом упущених можливостей для Олійникової. Двічі Олександра дозволяла суперниці відігратися із брейку, але українській спортсменці вдалось і втретє відзначитися на прийомі та отримати можливість подавати на партію. Та і в цей момент Ромеро Гормас зуміла оформити зворотній брейк. В підсумку сет докотився до тай-брейку і вже на ньому, на щастя, Олександра оофрмила перемогу в партії.

Другий сет із програного власного гейму розпочала вже сама Олійникова. Українська спортсменка змогла доволі швидко відігратися, але рівень тенісу у її виконанні відверто просів, тож до завершення сету Олександра ще двічі дозволила суперниці відзначитися на прийомі.

Всі переживання про спад Олійникова зняла на початку вирішального сету. Його лідерка посіву почала одразу із двох поспіль брейків, і хоч Лейре відставання скоротила, Олександра одразу ж ще раз відзначилась на прийомі і закрила матч на свою користь.

В 1/4 фіналу змагань в Гамбурзі Олександра Олійникова зіграє із переможницею зустрічі Еліна Аванесян – Юлія Путінцева.