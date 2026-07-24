Розгромна перемога з “баранкою”. Дарія Снігур впевнено виходить в півфінал турніру в Празі

Українська тенісистка Дарія Снігур пробивається в 1/2 фіналу змагань категорії WTA 250 в чеській Празі. На стадії чвертьфіналу Дарія більш ніж впевнено впоралась із представницею Таїланду Ланланою Тараруді (82-га ракетка світу). Стартовий сет зустрічі Снігур виграла із “баранкою” для суперниці, та й в другій партії українська тенісистка змогла здобути достатньо впевнену перемогу. На вихід у півфінал змагань в столиці Чехії Дарія Снігур витратила трохи більше 1 години і 10 хвилин ігрового часу.

(8) Дарія Снігур – Ланлана Тараруді – 6:0, 6:3

Джерело фото: Instagram, користувач: livesportpragueopen

В стартовому сеті зустрічі Дарія і дійсно не лишила суперниці жодних варіантів для загострення боротьби. Снігур створювала серйозний тиск в кожному геймі на прийомі, а власні подачі українська спортсменка тримала більш ніж впевнено. Єдиний складний для Дарії гейм трапився вже за рахунку 5:0 на її користь, коли Снігур вийшла подавати на перемогу в стартовій партії. Тараруді відіграла два сет-боли і навіть дісталась до перших в зустрічі брейк-поінтів, але реалізувати їх не вийшло. Дарія забрала гейм, а разом із ним і увесь сет під нуль.

На початку другої партії Ланлана змогла вирівняти гру, а згодом навіть повести із брейком. Але для Снігур це стало дзвіночком для посилення гри. З рахунку 1:3 українська спортсменка ще тричі відзначилась на прийомі, віграла 5 геймів поспіль і оформила більш ніж впевнену підсумкову перемогу.

В 1/2 фіналу змагань в Празі Дарія Снігур зіграє проти переможниці чеського дербі між лідеркою посіву Маріє Боузковою та 5-ю ракеткою змагань Терезою Валентовою. Для Дарії цей півфінал стане другим в кар’єрі і в сезоні. До цього Снігур боролась за вихід в титульний матч на рівні WTA-туру в Клуж-Напоці.

Вихід в півфінал може дозволити Дарії Снігур пробитися в топ-50 тенісисток світу. Наразі, в live-рейтингу українська спортсменка посідає 46-ту позицію.