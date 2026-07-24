Не вийшла на чвертьфінальний матч. Олександра Олійникова знялась з турніру в Гамбурзі

Українська тенісистка Олександра Олійникова вирішила відмовитись від продовження боротьби на змаганнях категорії WTA 250 в німецькому Гамбурзі, на яких вона була лідеркою посіву. Перед початком чвертьфінального матчу проти представниці Вірменії Еліни Аванесян Олександра повідомила про зняття з турніру. Причиною такого рішення стали проблеми зі здоров’ям.

Джерело фото: Instagram, користувач: _drones4ua.org_

Олександра Олійникова: “Друзі! На жаль, після двох інтенсивних тижнів, сповнених боротьби і важких матчів, моє тіло дало чіткий сигнал, що необхідно поставити в пріоритет відновлення.

Дуже шкода так закінчувати такий чудовий турнір, як Hamburg Open, але я сподіваюся повернутися сюди наступного року! Вдячна всім за атмосферу і підтримку.

Буду набиратися сил та робити все від мене можливе, щоб підійти до Торонто здоровою та в найкращій можливій формі!”