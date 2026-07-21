Анастасія Соболєва здобуває вольову перемогу на старті 100-тисячника в Австрії

Українська тенісистка Анастасія Соболєва успішно стартувала на змаганнях категорії ITF W100 в австрійському місті Амштеттен. В матчі першого кола Анастасія, яка отримала 3-й номер посіву, здобула вольову перемогу над представницею Німеччини Джиною Марі Діттманн (486-та ракетка світу). На перемогу в матчі Анастасія Соболєва витратила трохи менше двох годин ігрового часу.

(3) Анастасія Соболєва – Джина Марі Діттманн – 5:7, 6:2, 6:1

Джерело фото: Instagram, користувач: anastasiia_sobolieva04

Соболєва цілком могла забирати і стартовий сет зустрічі. Анастасія тричі вела із брейком, а одного разу навіть виходила подавати на партію за рахунку 5:4. Українська спортсменка навіть заробила подвійний сет-бол, але дозволила суперниці відігратися. Більше того, Анастасія не дотягнула навіть до тай-брейку, адже вдруге поспіль упустила власну подачу.

На щастя, українська тенісистка зробила правильні висновки із першої партії і два наступних сети провела куди більш зібрано та сконцентровано. За два сети Соболєва віддала суперниці лише 3 гейми сумарно. Тож, в цілому, перемогу Анастасії можна вважати доволі впевненою.

В другому колі змагань в Австрії Анастасія Соболєва зіграє проти переможниці матчу Чала Бююкакчай – Зузанна Бєднарц.