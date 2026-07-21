Марта Костюк знялась із турніру у Вашингтоні

Українська тенісистка Марта Костюк, яка на змаганнях категорії WTA 500 в американському Вашингтоні мала бути посіяною під 3-м номером, прийняла рішення відмовитись від участі в турнірі. Причини зняття Марти зі змагань наразі не повідомляються. В основній сітці турніру Марту Костюк замінить польська спортсменка Магдалена Френх.

Джерело фото: Instagram, користувач: martakostyuk

Востаннє Марта Костюк виходила на корт на Вімблдоні, де українська тенісистка в півфіналі поступилась майбутній чемпіонці турніру Лінді Носковій із Чехії.

Також з турніру в Вашингтоні знялась американська спортсменка Іва Йович, яка також мала бути в посіві змагань. Її в основній сітці замінить Елізабетта Коччаретто із Італії.

В заявці на турнір у Вашингтоні лишається ще одна українська тенісистка Еліна Світоліна, яка має отримати 2-й номер посіву.

Змагання у Вашингтоні стартують наступного тижня.