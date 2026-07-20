Програла в битві кваліфаєрок. Вероніка Подрез не змогла подолати стартовий раунд основної сітки турніру в Празі

Українська тенісистка Вероніка Подрез, яка пробилась в основну сітку змагань категорії WTA 250 в Празі через сито кваліфікації, не змогла подолати стартовий раунд турніру. В поєдинку першого кола Вероніка в трьох партіях поступилась ще одній переможниці попередньої стадії змагань американській спортсменці Керол Янгсу Лі (179-та ракетка світу). Зустріч тривала майже 2 години і 20 хвилин ігрового часу.

(Q) Керол Янгсу Лі – (Q) Вероніка Подрез – 6:1, 5:7, 6:2

Джерело фото: Instagram, користувач: vero_tennis

Насправді, серйозна боротьба в цьому матчу велась виключно в другому сеті. Його Подрез хоч і почала із програного гейму на власній подачі, але змогла швидко повернутися в боротьбу і навіть захопити ігрову ініціативу. Українська спортсменка періодично підпускала Лі, та в підсумку дотиснула суперницю.

А в першому і третьому сетах все вирішив вкрай невдалий дебют у виконанні Вероніки. В обох партіях вона двічі поспіль програвала власні подачі на самому старті і вже повертатися в боротьбу не мала жодних можливостей.

Нагадаємо, що на турнірі в Празі сьогодні успішно стартувала інша українська тенісистка Дарія Снігур, яка здобула важку перемогу над Еммою Зайдель.