Із проблемами, але в двох партіях. Ангеліна Калініна успішно стартувала на змаганнях в Гамбурзі

Українська тенісистка Ангеліна Калініна, яка на змаганнях категорії WTA 250 в німецькому Гамбурзі отримала 2-й номер посіву, успішно подолала стадію першого кола. В своєму стартовому матчі на турнірі Ангеліна в двох непростих сетах здолала представницю Іспанії Кейтлін Кеведо (101-ша ракетка світу). На непросту перемогу в матчі Ангеліна Калініна витратила майже дві години ігрового часу.

(2) Ангеліна Калініна – Кейтлін Кеведо – 7:5, 6:4

Джерело фото: Instagram, користувач: angie_kalinina

Початок зустрічі минув у справжньому обміні брейками. Проблеми Калініної на подачі були очевидними, але ще гіршими були справи у іспанської тенісистки, яка програла 4 стартові власні гейми. Таким чином Ангеліна повела в рахунку – 5:2, але ця перевага не стала вирішальною.

Калініна двічі поспіль не подала на перемогу в сеті і, до того ж, дозволила суперниці вперше в матчі захистити власний гейм – 5:5. Але до завершення партії Ангеліна ще раз відзначилась на прийомі і з третьої спроби завершила партію власною подачею.

В другому сеті спортсменки, ніби, налагодили гру на подачах, але із середини партії знову почався обмін брейками. Двічі Калініна виривалась вперед у рахунку, але одразу ж програвала власний гейм. Та, на щастя, в ключовий момент цього сету Ангеліна зіграла впевнено – після третього брейку в цій партії Калініна вийшла подавати на матч і цього разу зробила це з першої ж спроби.

В другому раунді змагань в Гамбурзі Ангеліна Калініна зіграє із переможницею матчу між двома кваліфаєрками – Марія Лурдес Карле – Юле Німаєр.