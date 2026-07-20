Складна перемога на старті. Дарія Снігур виходить в друге коло змагань у Празі

Українська тенісистка Дарія Снігур, яка потрапила в посів змагань категорії WTA 250 в Празі, із дуже непростої перемоги починає виступи на турнірі. В першому колі турніру Дарія в напруженому трисетовому протистоянні здолала німкеню Емму Зайдель (103-тя ракетка світу). На перемогу в стартовому протистоянні 8-ма ракетка турніру в Празі витратила дві з чвертю години ігрового часу.

(8) Дарія Снігур – Емма Зайдель – 7:5, 3:6, 6:3

Джерело фото: Instagram, користувач: snigur_27

Долю стартового сету вирішив єдиний пізній брейк, який Снігур змогла оформити буквально в останній момент партії. Правда, Дарія цілком могла поставити крапку в першому відрізку матчу на пару геймів раніше, але тоді Снігур не скористалась сет-болом на прийомі. При подачі Зайдель на тай-брейк Дарія знову нав’язала боротьбу і заробила вже потрійний сет-поінт. Два м’ячі Емма відіграла, але з третьої спроби українська тенісистка таки оформила брейк і здобула перемогу в партії.

Другий сет почався для Дарії далеко не найкращим чином – вона упустила вже стартовий гейм на власній подачі і довгий час взагалі не мала шансів на прийомі. Можливість врятуватися з’явилась у Снігур в середині партії, проте українська тенісистка не реалізувала два брейк-поінти за гейм. А ось Зайдель ще однією своєю можливістю на подачі суперниці скористалась – другим виграним на прийомі геймом Емма поставила крапку в сеті та перевела матч у вирішальну партію.

В ній боротьба була вже максимально нервовою. Тричі Снігур виривалась вперед із брейком, але кожного разу програвала вже наступний гейм на власній подачі. Але із середини вирішального сету Дарія трохи налагодила гру на подачі, а ось Зайдель продовжувала відчувати серйозні труднощі. В підсумку Снігур оформила ще 2 брейки і німкеня, таким чином, за всю партію не захистила жодного власного гейму.

В другому раунді турніру в Празі Дарія Снігур зіграє проти представниці Туреччини Айли Аксу, яка потрапила в основу змагань у статусі лакі лузерки.