Українського дербі не буде. Анна Кузнєцова не змогла пробитися в фінал юніорського чемпіонату Європи U14 серед дівчат

Українська тенісистка Анна Кузнєцова завершує виступи на юніорському чемпіонаті Європи U14 на півфінальній стадії. В боротьбі за вихід в титульний матч змагань Кузнєцова поступилась представниці Естонії Єлизаветі Анікіній, яка посіяна під 16-м номером. Анна програла стартову партію зустрічі, а за рахунку 0:3 в другому сеті відмовилась від продовження боротьби.

(16) Єлизавета Анікіна – (15) Анна Кузнєцова – 6:3, 3:0, ret

Джерело фото: facebook.com, користувач: Tennis Europe

В фіналі чемпіонату Європи U14 Єлизавета Анікіна зіграє з іще однією представницею України Марією Кочерженко, яка є лідеркою посіву. Трохи раніше Марія у доволі драматичному півфінальному матчі здолала швейцарську тенісистку Лів Бретшер.