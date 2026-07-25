Зіграє проти екс-третьої ракетки світу. Визначено стартову суперницю Юлії Стародубцевої на турнірі в Мемфісі

В американському Мемфісі відбулось жеребкування турніру категорії WTA 250, який стартує вже завтра. В основній сітці змагань зіграє українська спортсменка Юлія Стародубцева, яка отримала 8-й номер посіву. За результатами жеребкування її стартовою суперницею стане екс-третя ракетка світу переможниця US Open – 2017 американська спортсменка Слоан Стівенс.

Джерело фото: Instagram, користувач: yuliiastar17

Наразі Стівенс займає 313-ту сходинку світового рейтингу. В основну сітку змагань в Мемфісі Слоан потрапила завдяки wild card від організаторів.

Трав’яний сезон Слоан повністю пропустила. Цього тижня вона виступала на змаганнях категорії WTT W100 в Евансвіллі, де поступилась вже в другому колі. Стівенс в трьох партіях програла представниці Мексики Ренаті Сарасуа.

Між собою Слоан Стівенс та Юлія Стародубцева ще жодного разу не зустрічались. Проте, цього сезону американська спортсменка грала проти інших українок. Двічі Стівенс програла Вероніці Подрез і ще в одному матчі вона поступилась Ангеліні Калініній.

В другому раунді змагань у Мемфісі переможниця матчу Юлія Стародубцева – Слоан Стівенс зіграє із сильнішою в парі Дарья Відманова – Маріна Бассольс.