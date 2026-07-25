Спроба пробитись в перший фінал під тиском трибун. Дарія Снігур – Тереза Валентова. Анонс матчу 1/2 фіналу турніру в Празі

Сьогодні українська тенісистка Дарія Снігур проведе свій другий в кар’єрі півфінал на рівні WTA-туру на турнірі в чеській Празі. З першої спроби, яка була на початку поточного сезону на змаганнях в румунському місті Клуж-Напока, пробитися в титульний матч Дарія не зуміла. Тоді вона без шансів програла майбутній чемпіонці місцевій спортсменці Сорані Кирсті. Сьогодні у Снігур суперниця точно не простіша. І знову Дарії доведеться грати проти господарки кортів.

(8) Дарія Снігур – (5) Тереза Валентова – початок орієнтовно о 14:30

Джерело фото: Instagram, користувач: livesportpragueopen

Якщо Снігур боротиметься за свій дебютний титульний матч на рівні туру, то Тереза Валентова в фіналі вже грала. Минулого сезону чеська спортсменка дійшла до вирішального протистояння на змаганнях в Осаці, але поступилась в ньому Лейлі Фернандес із Канади.

Загалом минулий сезон для Терези виявився максимально вдалим та проривним – вже згаданий фінал в Японії, два виграних Челленджера та два титули на 75-тисячниках. Валентова змогла суттєво додати в рейтингу і стала потрапляти в посів на таких змаганнях, як поточний турнір в Празі.

Дарія дуже схожий прорив переживає саме зараз. Так, уникати спадів Снігур не вдається і шикарні перемоги інколи змінюються відверто провальними зустрічами, але прогрес української тенісистки не помічати просто неможливо. Причому прогрес як рейтинговий, так і, що важливіше, ігровий.

До речі, про рейтинг. Дарія з наступного понеділка стане гравцем топ-50, а в разі перемоги у сьогоднішньому матчі Снігур обійде Олександру Олійникову та стане третьою ракеткою України після Еліни Світоліної та Марти Костюк.

Шлях до півфіналу у Валентової був набагато складнішим. Чого тільки варта її перемога в чеському дербі над лідеркою посіву Маріє Боузковою, яку Тереза здолала тільки на тай-брейці вирішального сету. Та й в другому колі проти Маї Джойнт Валентовій знадобились всі три партії.

Снігур в трьох сетах виграла тільки свій стартовий матч в Празі проти Елли Зайдель. Німкеня, об’єктивно, була найважчою суперницею для Дарії, оскільки ані Аксу в другому колі, ані Тараруді в чвертьфіналі, нав’язати українській спортсменці справжню боротьбу не змогли.

Отже, Снігур поступово набирає хід, Валентова витратила багато сил в двох попередніх матчах. Але не будемо забувати про ще один фактор – Тереза грає вдома, а тому трибуни будуть підганяти її вперед та дарувати шалену підтримку. Грати під таким тиском Дарії буде дійсно важко, тож психологічна готовність сьогодні теж матиме неабияке значення.

Історія особистих протистоянь між спортсменками наразі не настільки багата, щоб робити по ній якісь серйозні висновки. Єдиний матч позаминулого сезону виграла Валентова і, до речі, відбувся він теж саме в Чехії – на 75-тисячнику в Ржічанах. Але з 2024-го року в грі обох спортсменок змінилось настільки багато, що згадувати це протистояння можна хіба що для повноти картини.

Отже, сьогодні у Дарії є цілком реальна нагода пробитися в перший фінал. Але потрібно дати собі раду з багатьма факторами, головним із яких, звісно ж, є рівень гри суперниці. Валентова, якщо вона, звісно, не залишила всі сили на корті під час чвертьфіналу із Боузковою, може показувати класний теніс. І Снігур до цього має бути готова.