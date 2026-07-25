Перший крок до українського фіналу. Марія Кочерженко виходить в титульний матч юніорського чемпіонату Європи U14

Українська тенісистка Марія Кочерженко стає першою фіналісткою юніорського чемпіонату Європи U14, який у ці дні відбувається в чеському місті Мост. Марія, яка отримала на турнірі 1-й номер посіву, на стадії 1/2 фіналу в двох партіях переграла представницю Швейцарії Лів Бретшер.

(1) Марія Кочерженко – Лів Бретшер – 6:4, 7:6(5)

Джерело фото: ФТУ

В другому сеті протистояння Марія змусила серйозно понервувати. Кочерженко вела із двома брейками – 5:1, але два рази не змогла подати на перемогу в протистоянні. Українська тенісистка програла 5 геймів поспіль і вже суперниця могла подавати на сет за рахунку 5:6.

Марія зупинила падіння і перевела партію на тай-брейк. На ньому теж був неприємний момент, коли Кочерженко поступалась 2:4. Але в підсумку українська спортсменка змогла завершити матч в двох партіях.

В титульному матчі юніорського чемпіонату Європи U14 серед дівчат може статися українське дербі. Трохи згодом у півфіналі турніру зіграє ще одна представниця нашої країни Анна Кузнєцова. Вона протистоятиме представниці Естонії Єлизаветі Анікіній.

Нагадаємо, що Марія Кочерженко цього року стала фіналісткою Вімблдону U14. В фіналі змагань українська спортсменка програла американці Айші Манчалі.