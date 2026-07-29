Лейла Фернандес не змогла захистити титул у Вашингтоні. Діюча чемпіонка поступилась Александрі Еалі на стадії другого кола

Минулорічна чемпіонка турніру категорії WTA 500 в американському Вашингтоні представниця Канади Лейла Фернандес не змогла захистити свій титул. Вже на стадії другого кола Лейла в двох партіях поступилась філіппінській спортсменці Александрі Еалі (28-ма ракетка світу). На перемогу над діючою чемпіонкою турніру в Вашингтоні Александра Еала витратила 1 годину і 55 хвилин ігрового часу.

Александра Еала – (7) Лейла Фернандес – 6:2, 7:6(1)

Джерело фото: x.com, користувач: Mubadala DC Open

Александра Еала просто шикарно почала поєдинок. Філіппінська тенісистка повела зі швидким брейком, витримала тиск суперниці, яка з усіх сил намагалась відіграти це відставання, а наприкінці сету оформила ще один брейк, яким і поставила переможну крапку в партії.

Фернандес була категорично не згодна з таким розвитком подій. Канадська спортсменка ударно почала другий сет і змогла повести одразу з двома брейками – 5:1, але…

Лейла примудрилась двічі не подати на партію і дати суперниці можливість відігратися. Фернандес таки дотягнула до тай-брейку, але на ньому Еала просто розгромила минулорічну чемпіонку, віддавши їй всього 1 розіграш.

В 1/4 фіналу турніру в Вашингтоні Александра Еала зіграє проти переможниці матчу Еліна Світоліна – Поліна Кудерметова.