Лідер посіву програє представнику другої сотні рейтингу. Їржі Легечка поступився на старті змагань в Лос-Кабосі

Чеський тенісист Їржі Легечка, який на змаганнях категорії ATP 250 в мексиканському Лос-Кабосі отримав 1-й номер посіву, не зумів подолати навіть стартовий для себе другий раунд турніру. Кривдником Їржі став представник Гонконгу Чак Лам Коулмен Вонг (108-ма ракетка світу). Легечка розгромно виграв стартовий сет, проте забуксував і дозволив Вонгу переломити хід протистояння. Зустріч тривала трохи більше 1 години і 50 хвилин ігрового часу.

Чак Лам Коулмен Вонг – (1) Їржі Легечка – 1:6, 6:3, 6:4

Джерело фото: Instagram, користувач: leheckajiri

На початку зустрічі Легечка не давав жодних приводів сумніватися у своїй тотальній ігровій перевазі. Чеський тенісист встиг оформити два брейки і спокійно забрав перший відрізок матчу із комфортним рахунком – 6:1.

Але на початку другого сету Вонг зміг вирівняти гру, а згодом і захопити ініціативу. Ключовим в матчі став провальний відрізок у виконанні Їржі, який припав на кінцівку другого – початок третього сетів. З рахунку 6:1, 3:3 Легечка примудрився двічі програти свою подачу і дозволити супернику виграти 5 геймів поспіль.

Таким чином цифри на табло перетворились на 6:1, 3:6, 0:2 не на користь лідера посіву. Легечка спробував відігратися, але не скористався брейк-поінтом в наступному геймі. Більше того, Вонг навіть мав нагоду збільшити свою перевагу в рахунку, але також відпустив Їржі з брейкових м’ячів. У підсумку представник Гонконгу з мінімальною перевагою в третьому сеті довів зустріч до перемоги.

В 1/4 фіналу змагань в Лос-Кабосі Чак Лам Коулмен Вонг зіграє проти американського спортсмена Дженсона Бруксбі.