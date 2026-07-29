Важкий початок для чемпіона і лідера посіву. Алекс Де Мінор стартував у Вашингтоні із непростої перемоги над Стефаносом Ціціпасом

Австралійський тенісист Алекс Де Мінор із непростої перемоги починає захист свого минулорічного титулу на змаганнях категорії ATP 500 в американському Вашингтоні. В першому колі змагань Алекс, який отримав 1-й номер посіву, в трьох партіях переграв представника Греції Стефаноса Ціціпаса (51-ша ракетка світу). На стартову перемогу на турнірі Алекс Де Мінор витратив трохи більше двох годин ігрового часу.

(1) Алекс Де Мінор – (WC) Стефанос Ціціпас – 6:4, 3:6, 6:3

Джерело фото: x.com, користувач: Mubadala DC Open

В стартовому сеті саме Ціціпасу вдалось першому відзначитися на прийомі. Стефанос оформив важливий брейк в середині партії, але саме цей момент став приводом для Де Мінора серйозно посилити гру. До такої зміни темпу Стефанос виявився не готовим, тож він дозволив лідеру посіву не просто відігратися, а й оформити другий поспіль брейк. Тож, з рахунку 2:4 Алекс виграв 4 гейми і завершив стартову партію на свою користь.

Приблизно в той самий момент другого сету Стефанос знову відзначився на прийомі – Де Мінор провалив старт власного гейму, почавши його з 0:40. Два м’ячі з потрійного брейк-поінту австралійський тенісист відіграв, але з останньох спроби Ціціпас таки взяв гейм на прийомі. Цього разу до своєї переваги Стефанос поставився набагато більш відповідально – цього брейку йому вистачило для того, аби забрати сет та перевести зустріч у вирішальний відрізок.

Його доля вирішилась просто у дзеркальній ситуації. Той самий 4-й гейм партії, той самий невдалий початок для спортсмена на подачі, ті самі 0:40 і два відіграних брейк-поінти. От тільки цього разу провалився у власному геймі вже Ціціпас. Де Мінор з третьої спроби взяв подачу суперника і до самого завершення зустрічі вже не дозволяв Стефаносу претендувати на порятунок.

В другому колі змагань в Вашингтоні діючий чемпіон Алекс Де Мінор зіграє зі своїм юним співвітчизником Крусом Х’юїттом, який є сином екс-лідера світового рейтингу Ллейтона Х’юїтта. Крус спочатку успішно подолав кваліфікацію турніру, а потім на старті основної сітки сенсаційно переграв Маркоса Гірона.