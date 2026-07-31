Не дозволив лідеру посіву захистити титул. Брендон Накашима здолав Алекса Де Мінора в чвертьфіналі турніру в Вашингтоні

Американський тенісист Брендон Накашима стає автором доволі несподіваного результату на стадії 1/4 фіналу змагань категорії ATP 500 у Вашингтоні. В двох партіях Брендон переграв лідера посіву та минулорічного чемпіона турніру представника Австралії Алекса Де Мінора (6-та ракетка світу). На перемогу в зустрічі Брендон Накашима витратив майже дві години ігрового часу.

Брендон Накашима – (1) Алекс Де Мінор – 7:6(5), 6:4

Джерело фото: x.com, користувач: Mubadala DC Open

Здавалося, що Алекс Де Мінор впевнено почав поєдинок і не матиме особливих проблем з тим, щоб зробити ще один крок до захисту минулорічного титулу у Вашингтоні. Австралійський тенісист доволі швидко повів із брейком, проте втримував перевагу Де Мінор тільки до середині стартової партії.

Алекс відверто провалив власну подачу і віддав її Брендону під нуль. В підсумку, доля сету вирішувалась на тай-брейці, який Накашима провів трохи більш стабільно.

В другому сеті Де Мінор кинув всі сили на те, щоб переломити хід зустрічі. І майже зумів це зробити. В трьох геймах на прицомі Алекс заробляв брейк-поінти, але скористатися бодай одним із них австралійський спортсмен не зміг.

А наприкінці партії у Де Мінора знову стався провал. Знову 0:40 на власній подачі. І хоч тепер Алекс спробував поборотися за гейм і навіть відіграв кілька м’ячів, Накашима таки забрав гейм і за лічені хвилини вийшов подавати на матч.

В цьому ключовому геймі Алекс цілком міг продовжити матч, але, вже традиційно для другого сету, не скористався брейк-поінтом. Тож, Накашима оформив якщо не сенсаційну, то, принаймні, дуже несподівану перемогу.

Суперник Брендона Накашимо по півфіналу турніру в Вашингтоні визначиться в дербі його співвітчизників – американців Тейлора Фріца та Алекса Мікельсена.