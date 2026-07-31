Лідерка посіву переграла “нейтралку”. Джессіка Пегула виходить в півфінал змагань в Вашингтоні

Перша ракетка змагань категорії WTA 500 у Вашингтоні американська тенісистка Джессіка Пегула доволі впевнено долає чвертьфінальну стадію домашнього турніру. В боротьбі за вихід у півфінал Джессіка в двох партіях переграла безпрапорну Анну Калінську (20-та ракетка світу). На перемогу в протистоянні витратила годину із чвертю ігрового часу.

(1) Джессіка Пегула – (5) Анна Калінська – 6:3, 7:5

Джерело фото: x.com, користувач: Mubadala DC Open

В стартовому сеті протистояння Пегула доволі швидко захопила ініціативу і повела із геймом на прийомі а активі. Особливих шансів врятувати цю партію у “нейтральної” Калінської просто не було – за весь сет безпрапорна спортсменка не заробила жодного брейк-поінту.

В другій партії Пегула повела із брейком ще швидше, при цьому американська спортсменка взяла подачу суперниці під нуль. В наступному геймі на прийомі Джессіка взагалі мала знімати всі питання щодо переможниці матчу, оскільки знову дісталась до рахунку 40:0, але цього разу потрійний брейк-поінт лідерка посіву не використала.

Але несподівано Калінська змогла загострити боротьбу в матчі. Вже під час подачі Пегулою на перемогу Анна вперше зачепилась за гейм суперниці і сама заробила потрійний брейк-поінт. Джессіка з рахунку 0:40 відігралась, проте з четвертої спроби Калінська таки оформила зворотній брейк.

Та початком повноцінного камбеку цей порятунок не став. Пегула вже в наступному геймі знову оформила брейк і отримала другу можливість подавати на матч. Цього разу американська тенісистка нею скористалась.

За вихід у фінал домашнього турніру в Вашингтоні Джессіка Пегула посперечається з іще однією безпрапорною – переможницею дербі нейтралок Діана Шнайдер – Людмила Самсонова.