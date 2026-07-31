Оптимальний склад. Збірна України оголосила заявку на фінальну частину Кубку Біллі Джин Кінг

Стала відома заявка збірної України на фінальний етап головних жіночих тенісних командних змагань – Кубку Біллі Джин Кінг. В перелік спортсменок, які наприкінці вересня захищатимуть честь країни на турнірі в китайському Шеньчжені, потрапили перші номери національного рейтингу – Еліна Світоліна та Марта Костюк. Також в заявку були включені Олександра Олійникова, Даяна Ястремська та Людмила Кіченок.

Джерело фото: Instagram, користувач: Svitolina Foundation

Загалом можна зробити висновок про те, що капітан збірної Ілля Марченко розраховує використати Еліну Світоліну та Марту Костюк в одиночних матчах, Олександра Олійникова отримає статус запасної, а Даяна Ястремська та Людмила Кіченок будуть грати пару.

Першими суперницями збірної України на Кубку Біллі Джин Кінг стане збірна Бельгії. Зустріч запланована на 24 вересня.