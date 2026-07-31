Вадим Урсу поступається в чвертьфіналі Челленджера в Туреччині

Український тенісист Вадим Урсу, який вперше в кар’єрі пробився до чвертьфіналу змагань категорії ATP Challenger, не зумів зробити наступний крок на турнірі в турецькому Самсуні. На стадії 1/4 фіналу Урсу, який отримав на змаганнях 8-й номер посіву, поступився представнику Японії Кенті Мійосі (602-га ракетка світу). Зустріч тривала всього трохи більше години ігрового часу.

Кента Мійосі – (8) Вадим Урсу – 6:2, 6:4

Джерело фото: Instagram, користувач: ursuvadym

В кожному із сетів зустрічі Мійосі першим відзначався на прийомі, але Урсу моментально відігравав це відставання. Але завершення партій лишалось за японським тенісистом. В стартовому відрізку матчу він ще двічі відзначався на прийомі, а в другому сеті Кенті вистачило ще одного брейку.

Вадим Урсу вперше з листопада минулого року зіграв в чвертьфіналі турніру категорії ATP Challenger. Попри поразку Вадим може суттєво покращити свої позиції в чоловічій класифікації і повернутися в топ-400. Наразі в live-рейтингу український тенісист займає 399-ту сходинку.