Виграє дебютний титул ATP. Даніель Меріда Агілар стає тріумфатором змагань в Умазі

Іспанський тенісист Даніель Меріда Агілар виграє змагання категорії ATP 250 в хорватському місті Умаг. В титульному матчі турніру Даніель в напруженому трисетовому протистоянні здолав представника Боснії і Герцеговини Даміра Джумхура, для якого цей фінал став першим за 8 років. На перемогу в матчі Меріда Агілар витратив трохи більше двох годин ігрового часу.

Даніель Меріда Агілар – Дамір Джумхур – 6:2, 5:7, 6:2

Джерело фото: Instagram, користувач: croatiaopenumag

Меріда Агілар цілком міг завершувати фінал перемогою в двох партіях. У другому сеті іспанський тенісист двічі вів із брейком і навіть подавав на чемпіонство, проте Джумхур врятувався і перевів зустріч у вирішальну партію.

Втім, в ній Дамір вже не зміг нав’язати супернику повноцінну боротьбу. Агілар завершив зустріч із солідною перевагою в два брейки у третьому сеті.

Для Даніель Меріди Агілара титул в Умазі стає дебютним в кар’єрі на рівні ATP. Тільки в квітні цього року іспанський тенісист зіграв у своєму першому фіналі на рівні туру, але в титульному матчі змагань в Румунії він поступився Маріано Навоне із Аргентини.