Довела переможну серію до 9-ти матчів. Паула Бадоса стає фіналісткою турніру в Яссах

Колишня друга ракетка світу іспанська тенісистка Паула Бадоса вперше за 2 роки пробивається в фінал турнірів WTA. В боротьбі за вихід в титульний матч змагань в румунському місті Ясси Паула в напруженій боротьбі здолала представницю Словенії Тамару Зіданшек (148-иа ракетка світу). Перемогу Бадоса оформила лише на тай-брейці вирішального сету. Зустріч тривала майже 2 години і 40 хвилин ігрового часу.

Паула Бадоса – Тамара Зіданшек – 3:6, 7:5, 7:6(1)

Джерело фото: Instagram, користувач: iasiopen.wta250

Цікаво, що Тамара Зіданшек двічі подавала на перемогу в матчі, але обидва рази Бадоса рятувалась. Спочатку словенська тенісистка мала можливість завершити зустріч ще в другому сеті, адже вела із брейком – 5:3. Втім, Паула не просто завадила суперниці подати на перемогу, а й лишила її навіть без тай-брейку, вигравши і другий поспіль гейм на прийомі.

4 рази лідирувала із брейком Зіданшек і у вирішальному сеті. І знову Тамара не подала на матч за рахунку 6:5 на свою користь. Іспанська спортсменка оформила зворотній брейк під нуль, а потім на тай-брейці розгромила суперницю, віддавши їй тільки 1 розіграш.

В фіналі турніру в Яссах Паула Бадоса зіграє проти представниці Єгипту Маяр Шериф, яка у своєму півфіналі впевнено здолала українську спортсменку Олександру Олійникову.

Для Паули Бадоси цей фінал стане п’ятим в кар’єрі на рівні WTA-туру. В чотирьох попередніх іспанська тенісистка здобувала перемогу. Щоправда, останній титул Паули датований ще серпнем 2024-го року, коли вона здобула титул на змаганнях у Вашингтоні.