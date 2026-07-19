Боротиметься за третій титул в сезоні. Ерік Ваншельбойм пробився у фінал 25-тисячника в Іспанії

Український тенісист Ерік Ваншельбойм стає фіналістом змагань категорії ITF M25 в іспанському місті Гандія. В боротьбі за вихід в титульний матч турніру Ерік в двох партіях здолав місцевого спортсмена Пабло Мартінеса Гомеса (589-та ракетка світу). На перемогу у півфінальному протистоянні Ваншельбойм витратив трохи більше 1 години і 50 хвилин ігрового часу.

(5) Ерік Ваншельбойм – (8) Пабло Мартінес Гомес – 6:4, 6:2

Джерело фото: Instagram, користувач: kb.tennis

За титул 25-тисячника в Іспанії Ерік Ваншельбойм посперечається з іще одним місцевим тенісистом Хав’єром Барранко.

Для Еріка Ваншельбойма вихід в фінал турніру в Гандії стає третім в поточному сезоні. До цього в 2026-му український тенісист двічі грав в титульних матчах і взяв в них два титули – 25-тисячник в Італії та 15-тисячник в Боснії і Герцеговині.

Загалом за кар’єру Ерік Ваншельбойм має вже 7 титулів на рівні ITF (тепер World Tennis).