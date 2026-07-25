Є перший в кар’єрі фінал на рівні WTA-туру. Дарія Снігур пробивається в титульний матч змагань у Празі

Українська тенісистка Дарія Снігур стає першою фіналісткою турніру категорії WTA 250 в чеській Празі. На стадії 1/2 фіналу Дарія в двох партіях здолала господарку кортів представницю Чехії Терезу Валентову (63-тя ракетка світу). На вихід у перший в кар’єрі титульний матч на рівні туру Дарія Снігур витратила трохи більше 1 години і 50 хвилин ігрового часу.

(8) Дарія Снігур – (5) Тереза Валентова – 7:6(4), 6:3

Джерело фото: Instagram, користувач: livesportpragueopen

В стартовому сеті за підтримки місцевої публіки Валентова спробувала одразу ж захопити ініціативу і вирватися вперед. Терезів навіть двічі вдавалось повести в рахунку із брейком, але Снігур одразу ж вигравала гейм на прийомі у відповідь і вирівнювала становище.

Небезпечним моментом для Снігур був епізод, коли після другого брейку Валентова отримала можливість подавати на стартову партію, але Дарія витримала тиск, відігралась і в підсумку перевела сет на тай-брейк. На ньому українська тенісистка і оформила перемогу в першому відрізку матчу.

В другому сеті боротьба була не менш напруженою. Спортсменки почали партію з обміну брейками, а в середині сету було одразу кілька поспіль геймів, в яких приймаюча сторона мала шанси на успіх. Але своєю нагодою скористалась тільки Дарія. Снігур взяла подачу суперниці, а вже в наступному геймі впевнено поставила крапку в матчі.

В першому в кар’єрі фіналі турніру WTA Дарія Снігур зіграє проти переможниці матчу Ліллі Таггер – Барбора Крейчикова.