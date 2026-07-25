Не дав лідеру посіву захистити титул. Кентен Алі виграє змагання в австрійському Кіцбюелі

Французький тенісист Кентен Алі стає переможцем змагань категорії ATP 250 в австрійському місті Кіцбюель. В титульному матчі турніру Кентен в двох партіях здолав лідера посіву та минулорічного тріумфатора змагань представника Казахстану Александра Бубліка (11-та ракетка світу). На перемогу в фіналі Кентен Алі витратив трохи більше ніж півтори години ігрового часу.

Кентен Алі – (1) Александр Бублік – 6:4, 7:6(6)

Джерело фото: Instagram, користувач: atptour

Цікаво, що до фіналу обидва спортсмени підходили без програних протягом турніру сетів. Алі, в підсумку, вдалось взяти титул і не віддати суперникам жодної партії за всю турнірну дистанцію.

Загалом у матчі трапився лише 1 брейк. Його Кентен оформив наприкінці стартової партії і цим геймом на прийомі француз поставив в ній переможну крапку. Долю другого відрізку матчу вирішив бойовий тай-брейк. .

Кентен Алі виграв свій перший трофей на рівні ATP-туру в кар’єрі. До цього французький тенісист лише одного разу грав у фіналі. У 2024-му році в Гштаді Кентен поступився Маттео Берреттіні.