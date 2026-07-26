Поступилась у своєму першому фіналі. Дарія Снігур програла Ліллі Таггер в титульному матчі турніру в Празі

Українська тенісистка Дарія Снігур не змогла вибороти титул у своєму першому в кар’єрі фіналі на рівні WTA-туру. В титульному матчі змагань категорії WTA 250 в чеській Празі Дарія в двох партіях поступилась представниці Австрії Ліллі Таггер (74-та ракетка світу). Фінальний матч тривав півтори години ігрового часу.

Ліллі Таггер – (8) Дарія Снігур – 7:6(3), 6:2

Джерело фото: Instagram, користувач: livesportpragueopen

На самому початку зустрічі Дарія змогла відзначитися на прийомі і втримувала цю перевагу в рахунку протягом майже усього сету. Снігур вийшла подавати на партію і саме в цей момент Таггер зуміла оформити зворотній брейк. На тай-брейці, до якого в підсумку докотився цей відрізок матчу, Ліллі діяла набагато стабільніше і забрала перший сет.

В другому відрізку матчу Таггер вже володіла більш вагомою ігровою перевагою. Австрійська тенісистка швидко повела з брейком, а ще одним успішним геймом на прийомі Ліллі поставила переможну крапку в протистоянні.

Ліллі Таггер виборола свій перший в кар’єрі трофей на рівні WTA. А Дарія Снігур програла перший титульний матч в турі.