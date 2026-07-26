Анна Бондар другий рік поспіль програє у фіналі турніру в Гамбурзі. Тамара Корпач виграє другий трофей в кар’єрі

Німецька тенісистка Тамара Корпач стає переможницею змагань категорії WTA 250 в Гамбурзі. В фіналі турніру господарка кортів завдала поразки представниці Угорщини Анні Бондар, яка другий рік поспіль поступається в фіналі цих змагань. На перемогу в титульному матчі Тамара Корпач витратила приблизно півтори години ігрового часу.

(5) Тамара Корпач – (4) Анна Бондар – 6:3, 6:3

Джерело фото: Instagram, користувач: hamburgopen

Тамара Корпач виграє другий трофей на рівні WTA-туру в кар’єрі. Перший титул німецька тенісистка здобула ще в 2023-му році, коли тріумфувала на змаганнях в Клуж-Напоці.

Анна Бондар програє другий фінал в кар’єрі. Цікаво, що обидва рази угорська тенісистка грала в титульному матчі саме на змаганнях в Гамбурзі. Минулого сезону вона поступилась француженці Луа Буассон.