Марія Кочерженко стає срібною призеркою чемпіонату Європи U14. Українська тенісистка поступилась в фіналі змагань

Українська тенісистка Марія Кочерженко, яка на чемпіонаті Європи U14 була посіяна під 1-м номером, поступилась в титульному матчі змагань. В трьох партіях Марія поступилась 16-й ракетці турніру представниці Естонії Єлизаветі Анікіній. Кочерженко виграла стартовий сет фінальної зустрічі, проте програла дві наступні партії. Матч тривав навіть більше 2 годин і 40 хвилин ігрового часу.

(16) Єлизавета Анікіна – (1) Марія Кочерженко – 3:6, 6:3, 6:2

Джерело фото: facebook, користувач: Tennis Europe

Таким чином Марія Кочерженко стала срібною призеркою чемпіонату Європи U14. Ще одна українська тенісистка Анна Кузнєцова, яка вчора поступилась Анікіній у півфіналі, стала бронзовою призеркою.