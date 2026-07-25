І знову не фаворитка. Визначено суперницю Дарії Снігур по фіналу турніру в Празі

На змаганнях в чеській Празі визначилась друга фіналістка турніру категорії WTA 250. Суперницею української тенісистки Дарії Снігур по титульному матчу змагань стала представниця Австрії Ліллі Таггер, яка у своєму півфінальному матчі на тай-брейці вирішального сету здолала 2-гу ракетку турніру Барбору Крейчикову. На перемогу в матчі Таггер витратила трохи більше 2 годин і 50 хвилин ігрового часу.

Ліллі Таггер – (2) Барбора Крейчикова – 6:7(5), 6:3, 7:6(4)

Джерело фото: Instagram, користувач: livesportpragueopen

Ліллі Таггер виходить в свій другий у кар’єрі фінал турнірів WTA, проте трофеїв австрійська тенісистка досі не має. В фіналі змагань в Празі Ліллі зіграє проти дебютантки титульних матчів української тенісистки Дарії Снігур, яка в своєму півфіналі переграла ще одну чеську спортсменку Терезу Валентову.