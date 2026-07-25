Програла нервовий матч. Ангеліна Калініна не змогла пробитися у півфінал змагань в Гамбурзі

Українська тенісистка Ангеліна Калініна зупиняється на стадії чвертьфіналу змагань категорії WTA 250 в німецькому Гамбурзі, на яких вона була посіяна під 2-м номером. В трьох партіях Ангеліна поступилась господарці кортів представниці Німеччини Тамарі Корпач (81-ша ракетка світу). Матч 1/4 фіналу тривав трохи менше двох годин ігрового часу.

(5) Тамара Корпач – (2) Ангеліна Калініна – 6:3, 1:6, 6:1

Джерело фото: Instagram, користувач: angie_kalinina

На початку зустрічі спортсменки обмінялись брейками, але далі Корпач пішла у солідний відрив. Німецька тенісистка здобула вагому перевагу із двома брейками – 5:1. Калініна змогла скоротити відставаня і навіть завадила суперниці з першої спроби подати на партію, проте оформити повноцінний камбек у Ангеліни не вийшло.

А от в другому сеті на корті вже повністю домінувала українська тенісистка. Ангеліна швидко повела із брейком, а потім і ще раз відзначилась на прийомі, що і дозволило Калініній впевнено виграти партію – 6:1 та перевести матч у вирішальний ігровий відрізок.

Його Ангеліна почала з іще одного брейку, проте Корпач ефектно перехопила ініціативу і відповіла трьома брейками та прихованою “баранкою” для української спортсменки.

Нагадаємо, що на стадії чвертьфіналу завершила свої виступи в Гамбурзі ще одна українська тенісистка Олександра Олійникова. Лідерка посіву знялась з турніру через проблеми зі здоров’ям.