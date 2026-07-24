Теніс сьогодні. Коли Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна і Дарія Снігур грають свої чвертьфінали в Гамбурзі та Празі? Розклад матчів на 24 липня

У п’ятницю на головних турнірах тижня почнуться поєдинки вирішальних стадій. Зокрема, на турнірах WTA 250 в німецькому Гамбурзі та чеській столиці Празі відбудуться чвертьфінальні матчі. За ними будемо стежити особливо уважно, оскільки в боротьбі на цих турнірах залишаються одразу три українські спортсменки. Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна, які на змаганнях в Німеччині отримали перші два номери посіву, змагатимуться за вихід в 1/2 фіналу. А Дарія Снігур спробує подолати чвертьфінальну стадію турніру в Празі.
Розклад матчів на 24 липня
MSC Hamburg Ladies Open, WTA 250
Гамбург, Німеччина
Center Court
Анна Бондар – Аліна Чараєва – початок о 12:00
Маяр Шериф – Паула Бадоса
Олександра Олійникова – Еліна Аванесян
Тамара Корпач – Ангеліна Калініна – не раніше 18:00
Court M2
Жибек Куламбаєва / Дарья Семеністая – Джесіка Малечкова / Міріам Скох – початок о 13:00
Анастасія Детюк / Іріна Хромачова – Настасья Шунк / Юлія Штусек
Livesport Prague Open, WTA 250
Прага, Чехія
Livesport Arena
Ланлана Тараруді – Дарія Снігур – початок о 12:00
Маріє Боузкова – Тереза Валентова
Ліллі Таггер – Сара Бейлек
Домініка Салкова – Барбора Крейчикова
Court 1
Алена Ковачкова / Яна Ковачкова – Гаррієт Дарт / Мая Ламсден – початок о 12:00
Millennium Estoril Open, ATP 250
Ешторіл, Португалія
ESTADIO MILLENNIUM
Тьягу Торрес – Уго Гастон – початок о 14:00
Андрій Рубльов – Люка Ван Аш
Роман Андрес Бурручага – Александер Блокс – не раніше 19:00
Жайме Фарія – Лучано Дардері
COURT CASCAIS
Василь Кірков / Барт Стевенс – Нуну Боргеш / Франсіску Кабрал – початок о 16:00
Сандер Арендс / Давід Пел – Орланду Луж / Рафаель Матуш
Generali Open, ATP 250
Кіцбюель, Австрія
Center Court
П’єр-Юг Ербер / Кевін Кравіц – Якоб Шнайттер / Марк Вальнер – початок о 11:30
Яннік Ханфманн – Кентен Алі – не раніше 13:30
Александр Бублік – Томас Мартін Етчеверрі – не раніше 15:00
Ширан Нараянасвамі / Андре Горанссон – Лукас Мідлер / Марк Полманс
WTT W100 (ITF W100)
Амштеттен, Австрія
Анна Шишкова – Анастасія Соболєва – початок о 12:00
Початок всіх матчів вказаний за київським часом