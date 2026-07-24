Теніс сьогодні. Коли Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна і Дарія Снігур грають свої чвертьфінали в Гамбурзі та Празі? Розклад матчів на 24 липня

У п’ятницю на головних турнірах тижня почнуться поєдинки вирішальних стадій. Зокрема, на турнірах WTA 250 в німецькому Гамбурзі та чеській столиці Празі відбудуться чвертьфінальні матчі. За ними будемо стежити особливо уважно, оскільки в боротьбі на цих турнірах залишаються одразу три українські спортсменки. Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна, які на змаганнях в Німеччині отримали перші два номери посіву, змагатимуться за вихід в 1/2 фіналу. А Дарія Снігур спробує подолати чвертьфінальну стадію турніру в Празі.

Розклад матчів на 24 липня

MSC Hamburg Ladies Open, WTA 250

Гамбург, Німеччина

Center Court

Анна Бондар – Аліна Чараєва – початок о 12:00

Маяр Шериф – Паула Бадоса

Олександра Олійникова – Еліна Аванесян

Тамара Корпач – Ангеліна Калініна – не раніше 18:00

Court M2

Жибек Куламбаєва / Дарья Семеністая – Джесіка Малечкова / Міріам Скох – початок о 13:00

Анастасія Детюк / Іріна Хромачова – Настасья Шунк / Юлія Штусек

Livesport Prague Open, WTA 250

Прага, Чехія

Livesport Arena

Ланлана Тараруді – Дарія Снігур – початок о 12:00

Маріє Боузкова – Тереза Валентова

Ліллі Таггер – Сара Бейлек

Домініка Салкова – Барбора Крейчикова

Court 1

Алена Ковачкова / Яна Ковачкова – Гаррієт Дарт / Мая Ламсден – початок о 12:00

Millennium Estoril Open, ATP 250

Ешторіл, Португалія

ESTADIO MILLENNIUM

Тьягу Торрес – Уго Гастон – початок о 14:00

Андрій Рубльов – Люка Ван Аш

Роман Андрес Бурручага – Александер Блокс – не раніше 19:00

Жайме Фарія – Лучано Дардері

COURT CASCAIS

Василь Кірков / Барт Стевенс – Нуну Боргеш / Франсіску Кабрал – початок о 16:00

Сандер Арендс / Давід Пел – Орланду Луж / Рафаель Матуш

Generali Open, ATP 250

Кіцбюель, Австрія

Center Court

П’єр-Юг Ербер / Кевін Кравіц – Якоб Шнайттер / Марк Вальнер – початок о 11:30

Яннік Ханфманн – Кентен Алі – не раніше 13:30

Александр Бублік – Томас Мартін Етчеверрі – не раніше 15:00

Ширан Нараянасвамі / Андре Горанссон – Лукас Мідлер / Марк Полманс

WTT W100 (ITF W100)

Амштеттен, Австрія



Анна Шишкова – Анастасія Соболєва – початок о 12:00

Початок всіх матчів вказаний за київським часом