Нікола Бартункова програла з рахунку 5:1 і 40:15 у вирішальному сеті. У Дарії Снігур буде несподівана суперниця по чвертьфіналу турніру в Празі

Чеська тенісистка Нікола Бартункова, яка на домашньому турнірі категорії WTA 250 в Празі отримала 4-й номер посіву, не змогла подолати стадію другого кола. В боротьбі за вихід у чвертьфінал змагань Нікола на тай-брейці вирішального сету поступилась представниці Таїланду Ланлані Тараруді (82-га ракетка світу). Напружене протистояння між спортсменками тривало три з чвертю години ігрового часу.

Ланлана Тараруді – (4) Нікола Бартункова – 7:6(4), 3:6, 7:6(6)

Джерело фото: Livesport Prague Open, автор: Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

Цікаво, що у вирішальному сеті Нікола Бартункова вела із двома брейками – 5:1 і навіть дісталась до подвійного матч-болу в наступному геймі на прийомі. Але з рахунку 1:5, 15:40 Тараруді здійснила просто вражаючий камбек.

Спочатку Ланлана взяла власний гейм, ліквідувавши сумарно 3 матч-поінт у суперниці. А потім двічі поспіль завадила Бартунковій подати на перемогу. За рахунку 5:5 Нікола знову повела із брейком і вийшла втретє подавати на матч, але і тут зазнала невдачі. В підсумку Тараруді оформила перемогу на тай-брейці третьої партії, відігравши на ньому ще один матч-поінт у суперниці.

В 1/4 фіналу змагань в Празі Ланлана Тараруді зіграє проти 8-ї ракетки турніру української тенісистки Дарії Снігур, яка в своєму матчі другого кола переграла лакі-лузерку із Туреччини Айлу Аксу.