Досвід проти перспективності. Еліна Світоліна – Александра Еала. Анонс чвертьфінального матчу турніру в Вашингтоні

Сьогодні вночі, а саме в 1:30 за київським часом, Еліна Світоліна проведе свій чвертьфінальний поєдинок змагань категорії WTA 500 в американському Вашингтоні. Суперницею Еліни стала молода і перспективна Александра Еала, яка представляє Філіппіни. Еала в столиці США вже встигла здобути кілька непоганих перемог, зокрема, вибила із боротьби минулорічну чемпіонку Лейлу Фернандес. Та й загалом вже зараз зрозуміло, що Александра перетворюється на вкрай непросту суперницю для будь-кого в турі.

Джерело фото: x.com, користувач: Mubadala DC Open

Про Александру Еалу почали говорити із захватом не настільки давно. Але, чим далі – тим більше позитивних відгуків про цю філіппінську тенісистку від вболівальників і тенісних експертів. Багато в чому ця цікавість до її персони є комерційною та медійною. Еала – просто ідеальна кандидатка на історію Попелюшки, яка попри все прокладає собі шлях в еліту.

Правда, якщо придивитися до біографії Александри стає зрозуміло, що вона далеко не з простої родини, хоч і з далеко не тенісної країни. Так, із Філіппінами її наразі пов’язує не так вже й багато, але на Батьківщині Еала вже стала ледь не національною героїнею. Але це все дрібниці, бо є ще й шикарна зовнішність, яка дозволяє активно співпрацювати із брендами та отримувати рекламні контракти. Ну а що ви хотіли, професійний спорт вже давно не тільки про результати, а й про комерцію.

І от з результатами у Еали не все так однозначно. Є гучні перемоги, наприклад над Єлєною Рибакіною та Еліною Світоліною в Берліні чи Ігою Свьонтек на Вімблдоні. І це тільки за останні тижні. Але при цьому зі стабільністю справжня біда – ці перемоги над топами так і не принесли Александрі першого титулу на рівні WTA-туру. Досі Еала може похвалитися лише двома виграними Челленджерами.

Звісно, можна сказати “всім би такі результати”, але ж ми говоримо про спортсменку, якій заочно вже ледь не гарантували місце в топ-10 світового рейтингу і боротьбу за найвищі трофеї із Грендслемами включно. І Александрі вже 21 рік. Наприкад, та ж Іва Йович і на кілька років молодша, і виграний турнір WTA 500 має, і в чвертьфіналі Australian Open побувала…

Отже, головний висновок, який ми можемо наразі зробити полягає в тому, що Еала точно вміє налаштовуватися на конкретний матч. А ось на довгу дистанцію довжиною в турнір її просто не вистачає. І, здається, у Вашингтоні філіппінська спортсменка вже могла використати свій ментальний запас в матчах проти Цінь Вень Чжен та Лейли Фернандес.

До речі, остання зустріч проти минулорічної чемпіонки турніру в Вашингтоні показала, що Еала може як провалювати конкретні епізоди матчу, так і збиратися і здійснювати справжні камбеки. Тож, за будь-якого рахунку, як 5:1 на свою користь, так і 1:5 на користь суперниці, Світоліній точно не варто зупинятися – ситуація цілком може змінитися в будь-який бік.

Про форму Еліни ми вже багато говорили в анонсі її стартового матчу в Вашингтоні проти Кудерметової. Сама зустріч із колишньою нейтралкою підкреслила певні проблеми в грі Світоліної, але й показала, що українська тенісистка готова демонструвати характер і боротися за всі м’ячі. Навіть, якщо це сет-поінт у суперниці на її ж подачі.

Впевнені, що Світоліна буде прогресувати і додавати. Так само є розуміння того, що при всій повазі до організаторів турніру в Вашингтоні, Еліна, як і більшість топів, розглядають цей турнір як етап підготовки до наступних великих стартів американської серії. Тому тут є місце для експериментів, а може і гри в економ-режимі.

Про єдиний матч між Світоліною та Еалою ми вже говорили. Переоцінювати його значення не варто. Зустріч відбувалась на незручному для Еліни покритті. А сама Еала траву любить – єдиний фінал на рівні WTA вона провела саме на таких корах в Істборні, а цього року був ще й трофей на Челленджері в Бірмінгемі. До того ж, Світоліна була серйозно вимотана грунтовим сезоном.

А тому матч починатиметься з чистого аркушу паперу. Як би банально ця фраза не звучала. Світоліній є чого побоюватися в діях суперниці. Але водночас Еліна має в своєму арсеналі все, щоб не просто переграти Еалу, а зробити це красиво – і технічно, і тактично. Який зі сценаріїв спрацює на корті? Будемо дивитися глибоко вночі.