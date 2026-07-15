Флавіо Коболлі програє на старті змагань в Умазі

Італійський тенісист Флавіо Коболлі, який на змаганнях категорії ATP 250 в хорватському Умазі отримав 1-й номер посіву, не зумів подолати навіть стартовий для себе другий раунд турніру. В двох партіях Флавіо поступився аргентинському тенісисту Роману Андресу Бурручазі (67-й номер світового рейтингу). Поєдинок тривав 1 годину і 40 хвилин ігрового часу.

Роман Андрес Бурручага – (1) Флавіо Коболлі – 6:2, 6:4

Джерело фото: Instagram, користувач: flavio_cobbo

Флавіо Коболлі не найкращим чином провів стартовий сет зустрічі і двічі упустив власну подачу. В середині другого сету Коболлі знову дозволив супернику оформити брейк і тільки після цього італійський тенісист зумів і сам зачепитися на прийомі і відігратися.

Правда, вже в наступному геймі Коболлі знову програв власну подачу. Одразу після цього брейку Бурручага подав на перемогу в матчі.

В 1/4 фіналу змагань в Умазі Роман Андрес Бурручага зіграє зі своїм співвітчизником Каміло Уго Карабельї.