Марія Саккарі здобуває розгромну перемогу і виходить в чвертьфінал домашнього турніру в Афінах

Грецька тенісистка Марія Саккарі, яка на домашньому турнірі в Афінах отримала 4-й номер посіву, спокійно долає стадію другого кола. В боротьбі за вихід у чвертьфінал змагань Марія буквально розгромила британську спортсменку Гаррієт Дарт (152-га ракетка світу). Саккарі віддала суперниці за увесь матч всього 3 гейму. На вихід в чвертьфінал Марія Саккарі витратила біля години із чвертю ігрового часу.

(4) Марія Саккарі – Гаррієт Дарт – 6:1, 6:2

Джерело: facebook.com, користувач: Hellenic Champiomships

В 1/4 фіналу змагань в Афінах Марія Саккарі зіграє проти американської спортсменки Аліши Паркс.