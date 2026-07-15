Валентен Вашеро виграє перший матч після травми на Ролан Гаррос

Монегаск Валентен Вашеро, який пропустив весь трав’яний сезон через травму, виграє свій стартовий поєдинок на змаганнях категорії ATP 250 в швейцарському Гштаді. В матчі другого кола Валентен, який отримав на турнірі 3-й номер посіву, здобув вольову перемогу над німецьким тенісистом Янніком Ханфманном (51-ша ракетка світу). На перемогу в матчі Вашеро витратив 2 години і 10 хвилин ігрового часу.

(3) Валентен Вашеро – Яннік Ханфманн – 4:6, 6:3, 6:4

Джерело фото: Instagram, користувач: valvacherot

Валентен Вашеро пропустив кілька місяців через травму ноги, яку він отримав ще на Ролан Гаррос. Тоді монегаску довелось знятися з турніру перед матчем другого кола. З Вімблдону Валентен знявся із формулюванням: “через стресовий перелом стопи з вираженим набряком кістки”.

Повернення в тур виявилось не таким простим для Вашеро. Представник Монако програв вже стартовий гейм зустрічі на власній подачі. І саме цей швидкий брейк дозволив Ханфманну виграти першу партію матчу.

Але в двох наступних сетах швидкі брейки вдавалось оформити вже самому Валентену. І в обох випадках Вашеро цього вистачало для перемоги в партіях.

В 1/4 фіналу турніру в Гштаді Валентен Вашеро зіграє проти 7-го номера посіву бельгійця Рафаеля Колліньойона.