Валентен Вашеро виграє перший матч після травми на Ролан Гаррос

Валентен Вашеро

Монегаск Валентен Вашеро, який пропустив весь трав’яний сезон через травму, виграє свій стартовий поєдинок на змаганнях категорії ATP 250 в швейцарському Гштаді. В матчі другого кола Валентен, який отримав на турнірі 3-й номер посіву, здобув вольову перемогу над німецьким тенісистом Янніком Ханфманном (51-ша ракетка світу). На перемогу в матчі Вашеро витратив 2 години і 10 хвилин ігрового часу.

(3) Валентен Вашеро – Яннік Ханфманн – 4:6, 6:3, 6:4

Джерело фото: Instagram, користувач: valvacherot

Валентен Вашеро пропустив кілька місяців через травму ноги, яку він отримав ще на Ролан Гаррос. Тоді монегаску довелось знятися з турніру перед матчем другого кола. З Вімблдону Валентен знявся із формулюванням: “через стресовий перелом стопи з вираженим набряком кістки”.

Повернення в тур виявилось не таким простим для Вашеро. Представник Монако програв вже стартовий гейм зустрічі на власній подачі. І саме цей швидкий брейк дозволив Ханфманну виграти першу партію матчу.

Але в двох наступних сетах швидкі брейки вдавалось оформити вже самому Валентену. І в обох випадках Вашеро цього вистачало для перемоги в партіях.

В 1/4 фіналу турніру в Гштаді Валентен Вашеро зіграє проти 7-го номера посіву бельгійця Рафаеля Колліньойона.

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