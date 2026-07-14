Стен Ваврінка прощається зі змаганнями в Гштаді. Швейцарський тенісист програє на старті домашнього турніру

Швейцарський тенісист Стен Ваврінка, який наприкінці поточного сезону завершить професійну кар’єру, провів свій останній матч на домашньому турнірі категорії ATP 250 в Гштаді. В першому колі поточних змагань Стен в трьох сетах поступився представнику Португалії Жайме Фарії (92-га ракетка світу). Ваврінка лишив за собою стартовий сет на тай-брейці, але програв дві наступні партії. Зустріч тривала біля 2 годин і 40 хвилин ігрового часу.

Жайме Фарія – Стен Ваврінка – 6:7(8), 6:4, 6:4

Джерело фото: Instagram, користувач: swissopengstaad

В стартовому сеті зустрічі жодному зі спортсменів не вдалось відзначитися на прийомі. Тай-брейк складався не найкращим чином для Ваврінки, але швейцарський тенісист зумів переломити його хід. Стен відігрався з подвійного сет-поінту у суперника з рахунку 4:6 і забрав першу партію.

В двох наступних сетах Фарія перемагав за схожим сценарієм. Ваврінка упускав власні подачі в найбільш важливі моменти – Стен давав супернику можливість ставити крапку в обох партіях брейками.

Жайме Фарія в другому колі турніру в Гштаді зіграє проти 2-го номера посіву Каспера Рууда із Норвегії.