Вімблдон – 2026. Чоловічий парний та жіночий одиночний фінали. Розклад матчів на 11 липня

В суботу на кортах Вімблдону відбудуться два надзвичайно цікавих фінальні поєдинки. Ми дізнаємось ім’я переможців трав’яного мейджора в чоловічому парному та жіночому одиночному розрядах. Але, крім цих головних протистоянь, можна стежити за не менш цікавими і важливими подіями, такими, як, наприклад, фінал одиночного турніру серед юніорок, у який, на жаль, не змогла пробитися Поліна Скляр. Та вболівати українським прихильникам тенісу сьогодні є за кого. Свій півфінальний матч змагань U14 проведе Марія Кочерженко, яка бездоганно провела груповий етап і здобула на ньому 3 перемоги в 3-х матчах.

Wimbledon – 2026

13-й ігровий день

Розклад матчів на 11 липня

Centre Court

Харрі Хеліоваара / Генрі Паттен – Марсело Аревало / Мате Павіч – початок о 15:00

Кароліна Мухова – Лінда Носкова – початок о 18:00

No.1 Court

Сіньжан Сунь – Анна Пушкарьова – юніорки, фінал, початок о 15:00

Court 14

Марія Кочерженко – Едуарда Гомеш – U14, півфінал, початок орієнтовно о 14:30

Початок матчів вказаний за київським часом