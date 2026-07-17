Гштад. Каспер Рууд завершує боротьбу вже на стадії чвертьфіналу

Норвезький тенісист Каспер Рууд, який на змаганнях категорії ATP 250 в швейцарському Гштаді отримав 2-й номер посіву, не зміг пробитися у півфінал змагань. На стадії 1/4 фіналу Каспер в напруженому трисетовому протистоянні поступився представнику Аргентини Хуану Мануелю Черундоло (45-та ракетка світу). Зустріч тривала дві із чвертю години ігрового часу.

(6) Хуан Мануель Черундоло – (2) Каспер Рууд – 3:6, 7:5, 6:2

Джерело фото: Instagram, користувач: swissopengstaad

Цікаво, що після виграного стартового сету Рууд вів із брейком і в другій партії – 4:2. Проте, Черундоло зумів не тільки відігратися, а й оформити другий брейк. А в третій партії перевага Хуана Мануеля була вже більш ніж очевидною.

За вихід в фінал турніру в Гштаді Хуан Мануель Черундоло посперечається із бельгійським тенісистом Рафаелем Колліньойоном, який у своєму матчі 1/4 фіналу переграв Валентена Вашеро з Монако.