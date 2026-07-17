Другий півфінал в кар’єрі. Олександра Олійникова здолала Клару Бюрель в 1/4 фіналу турніру в Яссах

Українська тенісистка Олександра Олійникова стає півфіналісткою змагань категорії WTA 250 в румунському місті Ясси. На стадії 1/4 фіналу Олександра в двох дуже непростих партіях переграла представницю Франції Клару Бюрель (630-та ракетка світу). На перемогу в протистоянні Олійникова витратила трохи більше 1 години і 50 хвилин ігрового часу.

(3) Олександра Олійникова – Клара Бюрель – 6:4, 7:5

Джерело фото: Instagram, користувач: iasiopen.wta250

Перш за все, хочеться відзначити, що місце в сьомій сотні світового рейтингу точно не відображає силу сьогоднішньої суперниці Олександри Олійникової. Бюрель не так давно була представницею топ-50, але через низку проблем настільки низько опустилась в класифікації і зараз потроху намагається повернутися на звичні сходинки.

В обох партіях спортсменки влаштували на корті справжній обмін брейками. В першій партії 4 рази вела з геймом на прийомі в активі саме Олійникова, але суперниця одразу ж відігравалась. В другому сеті тричі рятувалась із брейку вже Олександра.

Та найголовнішим було те, що українська тенісистка залишала за собою завершення кожної з партій і завдяки цій концентрації у вирішальній моменти матчу вона і змогла здобути важку перемогу в двох партіях.

Олександра Олійникова в 1/2 фіналу турніру в Яссах зіграє проти представниці Єгипту Маяр Шериф. Для української спортсменки це буде другий півфінал на рівні WTA і сезоні і в усій кар’єрі. Цікаво, що попередній раз Олександра дісталась до цієї стадії також в Румунії – на турнірі в Клуж-Напоці.