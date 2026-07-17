Валентен Вашеро не зміг подолати чвертьфінальну стадію на турнірі в Гштаді

Представник Монако Валентен Вашеро, який на змаганнях категорії ATP 250 в швейцарському Гштаді отримав 3-й номер посіву, не зумів пробитися в півфінал турніру. На стадії 1/4 фіналу Валентен в напруженій боротьбі поступився бельгійському тенісисту Рафаелю Колліньйону (42-га ракетка світу). Зустріч тривала майже дві з чвертю години ігрового часу.

(7) Рафаель Колліньйон – (3) Валентен Вашеро – 7:6(7), 4:6, 7:5

Джерело фото: Instagram, користувач: swissopengstaad

Для Валентена Вашеро турнір в Гштаді став першим з Ролан Гаррос – 2026. Весь трав’яний сезон монегаску пропустив через стресовий перелом стопи.

В 1/2 фіналу змагань в Швейцарії Рафаель Колліньйон зіграє проти переможця матчу Хуан Мануель Черундоло – Каспер Рууд.