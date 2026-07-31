Віддав супернику всього 1 гейм. Кемерон Норрі розгромив Бернарда Томіча на шляху до півфіналу турніру в Лос-Кабосі

Британський тенісист Кемерон Норрі стає останнім півфіналістом змагань категорії ATP 250 в мексиканському місті Лос-Кабос. Кемерон, який отримав на турнірі 5-й номер посіву, на стадії 1/4 фіналу буквально знищив представника Австралії Бернарда Томіча (171-ша ракетка світу). За весь матч Томіч, який вперше за 7 років зіграв в чвертьфіналі турнірів ATP, зумів взяти у суперника всього 1 гейм. Кемерон Норрі на перемогу в протистоянні витратив лише трохи більше 50 хвилин ігрового часу.

(5) Кемерон Норрі – Бернард Томіч – 6:1, 6:0

Джерело фото: Instagram, користувач: abiertoloscabos

Цікаво, що Бернард Томіч виграв стартовий гейм зустрічі, відігравшись із подвійного брейк-поінту у суперника на власній подачі. А після цього австралійський тенісист отримав від Норрі дві “баранки”. Приховану в стартовому сеті, адже з рахунку – 0:1 Кемерон виграв 6 геймів поспіль, і повноцінну в другому. Загалом серія Норрі склала 12 виграних поспіль геймів.

У півфіналі змагань в Лос-Кабосі Кемерон Норрі зіграє проти минулорічного чемпіона турніру Дениса Шаповалова із Канади.