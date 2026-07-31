Теніс сьогодні. День чвертьфіналів. Коли дивитися матч Еліни Світоліної у Вашингтоні? Розклад поєдинків на 31 липня

У п’ятницю на головних змаганнях тижня відбудуться поєдинки чвертьфінальної стадії. Зокрема, ми дізнаємось імена півфіналістів на комбінованому турнірі WTA і ATP у Вашингтоні. На ньому продовжує боротьбу українська спортсменка Еліна Світоліна. Уважно стежити будемо і за турніром в Мемфісі, оскільки там змагатися на вихід у фінал парного турніру буде ще одна представниця нашої країни Юлія Стародубцева. А от в мексиканському Лос-Кабосі день буде присвячений вже матчам 1/2 фіналу, тож ми дізнаємось всіх фіналістів турніру.

Розклад матчів на 31 липня

Mubadala DC Open, ATP 500, WTA 500

Вашингтон, США

Stadium

Джессіка Пегула – Анна Калінська – початок о 19:00

Алекс Де Мінор – Брендон Накашима – не раніше 21:00

Тейлор Фріц – Алекс Мікельсен

Александра Еала – Еліна Світоліна – не раніше 01:30

Алехандро Табіло – Бен Шелтон- не раніше 03:00

John Harris

К’януй Тан / Їфінь Сюй – Ерін Раутліфф / Альділа Сутджіаді – початок о 19:00

Елізабетта Коччаретто – Наомі Осака – не раніше 21:00

Діана Шнайдер – Людмила Самсонова

Рафаель Ходар – Лоренцо Музетті – не раніше 01:00

Grandstand

Андрея Клепач / Макото Ніномія – Дженіс Тжен / Шуай Чжан – початок о 22:00

Джуліан Кеш / Ллойд Гласспул – Садіо Думбія / Фабьєн Ребуль

The Memphis Classic 2026, WTA 250

Мемфіс, США

Court 1

Крістіна Лютова – Кеті Макнеллі – початок о 19:00

Ельвіна Калієва – Пейтон Стернс

Анастасія Захарова – Рената Сарасуа

Дарья Відманова – Кеті Волинець – не раніше 02:00

Юлія Стародубцева / Рената Сарасуа – Марія Козирєва / Мая Ламсден

Court 2

І-Сюань Чо / Ї Тсен Чо – Хао-Чін Чань / Мая Джойнт – початок о 19:00

Mifel Tennis Open by Telcel Oppo, ATP 250

Лос-Кабос, Мексика

Estadio Alejandro Burillo

Чак Лам Коулмен Вонг – Артюр Геа – початок о 05:30

Кемерон Норрі – Денис Шаповалов – не раніше 07:00

Grandstand

Гонсало Ескобар / Нікі Каліянда Пунача – Фінн Рейнолдс / Джеймс Вотт – початок о 05:30

Раян Сеггерман / Патрік Трхак – Орланду Луж / Рафаель Матуш

Початок всіх матчів вказаний за київським часом