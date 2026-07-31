Теніс сьогодні. День чвертьфіналів. Коли дивитися матч Еліни Світоліної у Вашингтоні? Розклад поєдинків на 31 липня

У п’ятницю на головних змаганнях тижня відбудуться поєдинки чвертьфінальної стадії. Зокрема, ми дізнаємось імена півфіналістів на комбінованому турнірі WTA і ATP у Вашингтоні. На ньому продовжує боротьбу українська спортсменка Еліна Світоліна. Уважно стежити будемо і за турніром в Мемфісі, оскільки там змагатися на вихід у фінал парного турніру буде ще одна представниця нашої країни Юлія Стародубцева. А от в мексиканському Лос-Кабосі день буде присвячений вже матчам 1/2 фіналу, тож ми дізнаємось всіх фіналістів турніру.
Розклад матчів на 31 липня
Mubadala DC Open, ATP 500, WTA 500
Вашингтон, США
Stadium
Джессіка Пегула – Анна Калінська – початок о 19:00
Алекс Де Мінор – Брендон Накашима – не раніше 21:00
Тейлор Фріц – Алекс Мікельсен
Александра Еала – Еліна Світоліна – не раніше 01:30
Алехандро Табіло – Бен Шелтон- не раніше 03:00
John Harris
К’януй Тан / Їфінь Сюй – Ерін Раутліфф / Альділа Сутджіаді – початок о 19:00
Елізабетта Коччаретто – Наомі Осака – не раніше 21:00
Діана Шнайдер – Людмила Самсонова
Рафаель Ходар – Лоренцо Музетті – не раніше 01:00
Grandstand
Андрея Клепач / Макото Ніномія – Дженіс Тжен / Шуай Чжан – початок о 22:00
Джуліан Кеш / Ллойд Гласспул – Садіо Думбія / Фабьєн Ребуль
The Memphis Classic 2026, WTA 250
Мемфіс, США
Court 1
Крістіна Лютова – Кеті Макнеллі – початок о 19:00
Ельвіна Калієва – Пейтон Стернс
Анастасія Захарова – Рената Сарасуа
Дарья Відманова – Кеті Волинець – не раніше 02:00
Юлія Стародубцева / Рената Сарасуа – Марія Козирєва / Мая Ламсден
Court 2
І-Сюань Чо / Ї Тсен Чо – Хао-Чін Чань / Мая Джойнт – початок о 19:00
Mifel Tennis Open by Telcel Oppo, ATP 250
Лос-Кабос, Мексика
Estadio Alejandro Burillo
Чак Лам Коулмен Вонг – Артюр Геа – початок о 05:30
Кемерон Норрі – Денис Шаповалов – не раніше 07:00
Grandstand
Гонсало Ескобар / Нікі Каліянда Пунача – Фінн Рейнолдс / Джеймс Вотт – початок о 05:30
Раян Сеггерман / Патрік Трхак – Орланду Луж / Рафаель Матуш
Початок всіх матчів вказаний за київським часом