Кіцбюель. Віталій Сачко успішно стартував в кваліфікації

Український тенісист Віталій Сачко впевнено перемагає на старті кваліфікаційного раунду змагань категорії ATP 250 в австрійському місті Кіцбюель. В першому раунді відбору Віталій в двох сетах переграв екс-представника топ-50 світового рейтингу аргентинського спортсмена Федеріко Корію, який заявився на турнір завдяки замороженому рейтингу. На перемогу в зустрічі Сачко витратив трохи більше ніж півтори години ігрового часу.

(5) Віталій Сачко – (PR) Федеріко Корія – 7:6(5), 6:2

Джерело фото: Instagram, користувач: swissopengstaad

В стартовому сеті зустрічі Сачко двічі поступався із брейком, причому Корія навіть виходив подавати на партію і заробив сет-поінт в тому геймі. Але Віталій зумів врятуватися і перевести партію на тай-брейк.

На ньому не все так добре із реалізацією нагод було вже у українського тенісиста. Сачко повів із рахунком 6:2, але Копія зумів скоротити відставання до мінімуму. Поставити крапку в партії Віталій зумів тільки із четвертого сет-поінту.

В другому сеті Віталій зробив правильні висновки і серйозно додав. А от Федеріко, у якого поки відчуваються проблеми з ігровою практикою, резервів вже не знайшов. Сачко оформив два брейки без відповіді і впевнено пробився в фінал кваліфікації.

За вихід в основну сітку змагань в Кіцбюелі Віталій Сачко посперечається із переможцем матчу Юрій Родіонов – Андрєй Чепелев.

Нагадаємо, минулого тижня Віталій Сачко не зумів пробитися в основну сітку змагань в Гштаді, поступившись в фіналі відбору.